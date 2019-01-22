"الجمعان": حالة عدم استقرار مميزة على هذه المناطق تبدأ السبت القادم

قال إنها تنشأ بسبب تدفق تيار رطب مشبع ببخار الماء يصطدم بكتلة باردة

قال محلل المناخ تركي الجمعان إنه - بمشيئة الله تعالى - من المتوقع أن تتأثر المنطقة بحالة عدم استقرار جوي مميزة بعد استقرار دام طويلاً بسبب مرتفعات جوية جاثمة عملت على سيطرة الجفاف وقلة الأمطار، وتنشأ الحالة خلال يوم السبت القادم وتستمر حتى يوم الأربعاء ما بعد القادم.

وتفصيلاً، أوضح "الجمعان" أنه من المتوقع أن تتأثر منطقة تبوك وسواحلها بالحالة وشمال منطقة المدينة المنورة خاصة سواحلها، وكذلك تتأثر منطقة شمال حائل ومنطقة الجوف والحدود الشمالية، مشيراً إلى أن هذه الحالة التي متوقع أن تكون بدايتها السبت، نتيجة تدفق تيار رطب سطحي مشبع ببخار الماء يصطدم بكتلة باردة معلناً بحالة عدم استقرار من متوسطة إلى غزيرة على النصف الشمالي من المملكة، علماً بأن التوقعات ربما يحدث فيها بعض التغيرات سواء إيجابية أو غيرها.