"المعمر" يزور مستشفى الأطفال بالطائف

اطلع على سير العمل بعدد من الأقسام

زار رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي الخامس بالطائف، الدكتور عبدالرحمن المعمر، مستشفى الأطفال.

واشتملت زيارته، رفقة مدير المستشفى، طارق الروقي، بعض أقسام وإدارات المستشفى، حيث اطلع على سير العمل بأقسام الأشعة والمختبر والطوارئ والعناية المركزة لحديثي الولادة.

وشكر الدكتور "المعمر"، جميع العاملين على ما يقدمونه من جهود تصب فيما يخدم زوار ومراجعي مستشفى الأطفال.

وأوضح "المعمر"، خلال كلمة ألقاها في قاعة التدريب، الأهداف والرؤية المستقبلية للمجمع الصحي، وأجاب عن بعض الاستفسارات حول التجمع.