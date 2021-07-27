جازان.. الأفواج الأمنية تضبط 59 كيلو جراماً من الحشيش المخدر

جرى استكمال إجراءات تسليم القضية لجهة الاختصاص

صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت - بفضل الله - من ضبط 59 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال إجراءات تسليم القضية لجهة الاختصاص.