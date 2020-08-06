وسط موجة بيع وتخوف.. الليرة التركية تهبط إلى مستويات قياسية متدنية

حذّر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أن تتعرض لضغوطات كبيرة

انخفض سعر صرف العملة التركية أمام الدولار، اليوم الخميس، إلى مستويات قياسية متدنية؛ وذلك وسط موجة بيع مع تخوف المستثمرين من أن تشهد تركيا أزمة عملة كما حدث في 2018.

وفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ"، فقد ارتفع سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 2.86% إلى 7.2494 ليرة للدولار، لتسجل بذلك العملة التركية أدنى مستوى في عدة شهور.

وكانت العملة التركية قد سجلت أدنى مستوى لها في التاريخ في وقت سابق من العام؛ حيث بلغت 7.26 ليرة للدولار، ويعني ذلك أن مستوى تداول الليرة اليوم كان بالقرب من مستويات تاريخية متدنية.

وقالت وسائل إعلام: إن البنك المركزي التركي قد خفض أسعار الفائدة إلى ما دون المعدل السنوي للتضخم؛ تماشيًا مع تعليمات من الحكومة؛ مما أجبره على بيع عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية لحماية قيمة الليرة.

ووفق روسيا اليوم يقول اقتصاديون إن سياسة كهذه ليست مستدامة، مشيرين إلى احتياطيات البنك المستنفذة وطفرة الاقتراض؛ وفقًا لما نقلته موقع "أحوال" التركي.

وحذّر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من تعرض الليرة التركية لضغوطات، ودعا المركزي التركي إلى تعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي على المدى المتوسط واحتواء النمو الائتماني السريع.