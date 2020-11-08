انطلاق بطولة الاتحاد للرماية على أسلحة ضغط الهواء

لفئة الممتاز لمسافة 10 أمتار وبمشاركة 20 راميًا

انطلقت اليوم الأحد بطولة الاتحاد (المرحلة الثانية) للرماية على أسلحة ضغط الهواء لفئة الممتاز (بندقية ومسدس) لمسافة عشرة أمتار، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرماية خلال الفترة من 8 إلى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة 20 راميًا.

وتأتي البطولة ضمن روزنامة نشاط الاتحاد للربع الرابع من الموسم الرياضي 2020، وتنظم وفق الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصادرة عن وزارة الرياضة والجهات ذات الاختصاص، بإشراف مباشر من المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، ورئيس لجنة الحكام محمد مغرم العسيري.

ويدير البطولة تحكيميًّا ثمانية حكام، هم: أحمد محمد القيسي ومحمد سويكت العنزي وخالد حمد السريع ومتعب صالح السعيد وعبدالله سليمان السويد وعايض محمد المالكي وخالد معيض الشيباني وفهد علي المواش.

وتقام منافسات البطولة على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض (مقر نشاط الاتحاد).



