تبوك.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 7 مساءً

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل الوجه وأملج

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية وتكوُّن سحب رعدية على تبوك ومحافظتَي الوجه وأملج.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 7 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

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07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 11:27 AM

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل الوجه وأملج

تبوك.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 7 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية وتكوُّن سحب رعدية على تبوك ومحافظتَي الوجه وأملج.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 7 مساءً.

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