في فرضية نفذها "فريق السلام السعودي".. وفاة شخصَيْن غرقًا في البحر

نفَّذ فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ فرضية بحث وإنقاذ مائية وبحرية.

بدأت الفرضية باستلام بلاغ رسمي، يفيد بوجود مفقودين في منطقة بحرية باتجاه أحد شواطئ المنتجعات. وفور تلقي البلاغ تم رفع الجاهزية، والتحرك بعد تحديد نقطة التجمع، واحتمالية وجود المفقودين.

وحين اكتمل وصول جميع الغواصين المشاركين ومنقذي المسابح والشواطئ والمساندين والمسعفين تم رسم خطة العمل والبحث والآلية، وذلك بتقسيم أفراد المجموعات البالغ عددهم ١٠٠ عضو مشارك إلى مجموعة المسح السطحي، ومجموعة الغواصين في الأعماق، ومجموعة الراجلة للمسح على الشاطئ، ومجموعة منقذي لايف قارد لمتابعة المشاركين ومرتادي المكان، ومجموعة المسعفين بتوزيع النقاط الإسعافية. وانطلق البحث.. كلٌّ في تخصصه.

وواجه الأعضاء ست حالات غرق أثناء السباحة، وتم إنقاذهم وتسليمهم للنقاط الإسعافية التي باشرت بدورها الحالات، ثم تم استدعاء الإسعاف لنقلهم للمستشفيات، في حين نزل الغواصون للأعماق بعد تشكيل خطة البحث، وتحديد منطقة البحث والمسح باستخدام البوصلة والحبال وأدوات الانتشال.

وخلال أقل من ساعة تم انتشال الغريقَيْن بواسطة أكياس رفع هوائية خاصة بمثل هذه الحالات، وذلك في وقت قياسي بواسطة مجموعتين من المجموعات، بما يعني أنه في أقل من ساعة من البحث وجُدت الحالتان متوفاتان، وتم تسليمهما للجهات الرسمية. بعد ذلك تم مسح باقي المنطقة المحيطة للتأكد من خلوها من الغرقى.

وفي هذا الصدد، عقدت قيادة السلام اجتماعًا مع جميع المشاركين، وشكرتهم على هذا الإنجاز في وقت قياسي.

وأوضح المتحدث الرسمي للسلام السعودي، الكابتن محمد آل مداوي، أن غواصي "السلام" يحملون رخصًا دولية في الغوص من مدربي مدربين إلى مدربين إلى مساعدي مدربين إلى دايف ماستر إلى غواص منقذ، وكذلك المنقذون في الشواطئ حاصلون على رخص دولية لايف قارد في الإنقاذ. ودومًا تسعى قيادة السلام لرفع كفاءة الأعضاء بمثل هذه التدريبات والفرضيات بين الحين والآخر.

وأفاد "آل مداوي" بأن "السلام السعودي" يقدم مثل تلك التدريبات بالتنسيق لأجل لرفع كفاءة وجاهزية الأعضاء في كل وقت. كما كشف عن خطة السلام، وإعداده فرضيات قادمة عدة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك في البحث والإنقاذ، بوسائل وتقنيات متخصصة، مثل الغواصات المائية والطائرات الشراعية، وغيرها التي تساعد على الإنقاذ والعثور، إضافة للدورات المتواصلة والبرامج الرياضية واللياقية.

ولفت إلى أن الفريق معتمد، ويعمل تحت مظلة الدفاع المدني، ومسجل في وزارة الداخلية، وموجود في مناطق السعودية، ويعمل على مدار الساعة في مجال البحث والإنقاذ في جميع مناطق السعودية، ومنتشر في محافظاتها بقسميه (الرجال والسيدات) الذين قاربوا ٢٠٠٠ متطوع ومتطوعة، إضافة إلى المبادرات، مثل خدمة ضيوف الرحمن في مكة والمدينة في موسمَي رمضان والحج، والاحتفاء بأُسر وأبناء شهداء الواجب، ومعايدة دور الأيتام ونزلاء ونزيلات الشؤون الاجتماعية، وتقديم الدورات المجانية في المدارس والجامعات، وتدريب قوات أمن الحج والعمرة وكشافة التعليم وفئات المجتمع كافة في مجال الإسعافات الأولية والسلامة الوقائية.

وختم بقوله: مناشط ومشاركات السلام كثيرة وناجحة، وهدفها الأساسي المشاركة في خدمة وطننا المعطاء؛ إذ يسعى "السلام" دومًا لمواكبة تطلعات رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي تهدف لرفع عدد المتطوعين، كما يسعى إل أن يكون مدرسة احترافية للتدريب والتأهيل.. ونتطلع إلى أن نحظى براعٍ رسمي لدعم السلام لإيصال رسالته المجتمعية؛ ليقدم الأكثر والأكثر لهذا البلد المعطاء.

وبيَّن أن عملية الانضمام للسلام أصبحت ميسرة؛ وبإمكان أبناء وبنات الوطن الالتحاق بالتطوع، وذلك بالتواصل مع قيادة السلام عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التواصل عبر جوال السلام +966501163388.