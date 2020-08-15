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"المالكي": المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بإطلاقها مساء اليوم من العاصمة اليمنية صنعاء

"التحالف": اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار "المفخخة" بالداخل اليمني

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) التي قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة (صنعاء)، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني.