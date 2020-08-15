"التحالف": اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار "المفخخة" بالداخل اليمني

"المالكي": المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بإطلاقها مساء اليوم من العاصمة اليمنية صنعاء

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) التي قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة (صنعاء)، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني.

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي

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15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 03:30 PM

"المالكي": المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بإطلاقها مساء اليوم من العاصمة اليمنية صنعاء

"التحالف": اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار "المفخخة" بالداخل اليمني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) التي قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة (صنعاء)، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني.

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المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي

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