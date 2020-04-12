تعليم الأفلاج تطلق 26 برنامجًا تدريبيًّا "عن بعد"

للمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات

أطلقت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم، 26 برنامجًا تدريبيًّا عن بعد، للمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات بالمدارس.



وتتضمن البرامج التدريبية التي تستمر أسبوعين، وينفذها العديد من الكوادر التربية المتميزة بتعليم الأفلاج: "جودة التعليم والتعلم، رؤيتي التربوية، أنماط الشخصية، تصميم الخطة العلاجية، دورة فن الحوار والإقناع، إدارة الأزمات، إدارة التغيير الجيد، الفاعلية الشخصية، التخطيط الاستراتيجي، تطبيقات الأنفوجرافيك، تصميم الاختبارات الإلكترونية، المعلم المتميز".



كما تشمل البرامج: "الاختبارات الدولية ونواتج التعلم، المواطنة الرقمية، الفصول الافتراضية، تعزيز القراءة والكتابة، نموذج مكارثي للتخطيط اليومي، الذكاءات المتعددة في التدريس، التقويم من أجل التعليم، دمج مهارات التفكير، تحسين نواتج التعلم، توظيف تطبيقات قوقل، التدريس الفعال".



من جهته قدم رئيس قسم الحاسب الآلي بتعليم الأفلاج، بريكان مسفر آل دحيم، الأسبوع الماضي؛ ثلاث دورات تدريبية "عن بعد"، حضرها أكثر من 200 متدرب من المشرفين وقادة مدارس ومعلمين.



يذكر أن تعليم الأفلاج يبثّ وبشكل يومي، العديد من الرسائل التعليمية والتوعوية والتثقيفية، عبر حسابه على "تويتر"، تحاكي التعليمات الاحترازية لمواجهة كورونا، والنماذج التعليمية في كيفية الاستفادة من منصات التعليم الموحد لمواصلة سير العملية التعليمية.