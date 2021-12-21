الحصيلة 250 قتيلًا حوثيًّا.. "التحالف" يعلن تنفيذ أكبر عمليات استهداف خلال 24 ساعة

في مأرب والجوف.. 40 استهدافًا أسفرت أيضًا عن تدمير 29 آلية للمليشيات الإرهابية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تنفيذ أكبر عمليات استهداف في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وكشف التحالف عن تنفيذ 40 استهدافًا في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، وتدمير 29 آلية للحوثيين، ومقتل 250 عنصرًا حوثيًّا في مأرب والجوف.

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21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443 03:57 PM

في مأرب والجوف.. 40 استهدافًا أسفرت أيضًا عن تدمير 29 آلية للمليشيات الإرهابية

الحصيلة 250 قتيلًا حوثيًّا.. "التحالف" يعلن تنفيذ أكبر عمليات استهداف خلال 24 ساعة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تنفيذ أكبر عمليات استهداف في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وكشف التحالف عن تنفيذ 40 استهدافًا في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، وتدمير 29 آلية للحوثيين، ومقتل 250 عنصرًا حوثيًّا في مأرب والجوف.

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