الحصيلة 250 قتيلًا حوثيًّا.. "التحالف" يعلن تنفيذ أكبر عمليات استهداف خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تنفيذ أكبر عمليات استهداف في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وكشف التحالف عن تنفيذ 40 استهدافًا في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، وتدمير 29 آلية للحوثيين، ومقتل 250 عنصرًا حوثيًّا في مأرب والجوف.
في مأرب والجوف.. 40 استهدافًا أسفرت أيضًا عن تدمير 29 آلية للمليشيات الإرهابية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تنفيذ أكبر عمليات استهداف في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وكشف التحالف عن تنفيذ 40 استهدافًا في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، وتدمير 29 آلية للحوثيين، ومقتل 250 عنصرًا حوثيًّا في مأرب والجوف.