أسعار النفط تتراجع مع موجة الطقس الباردة في "نكساس" الأمريكية

سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم، عقب موجة الطقس الباردة التي ضربت ولاية تكساس كبرى الولايات الأمريكية المنتجة للطاقة.

وانخفض خام برنت 41 سنتاً بما يعادل 0.6 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.93 دولاراً للبرميل.



وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 62 سنتاً أو واحداً بالمئة لتغلق على 60.52 دولاراً للبرميل.