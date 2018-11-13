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تحرك فوري إثر بلاغ مواطن.. "الأولى لرجل من آسيا والثانية من جنسية عربية"

العثور على جثتيْ حاجيْن متحللتين بين جبال المعيصم.. والجهات الأمنية تباشر

باشرت دوريات الأمن ومركز شرطة الشرائع، بلاغاً من مواطن عثر على حاجين متوفيين بين الجبال بمنطقة المعيصم على طريق الملك خالد.

وعند وصول الجهات الأمنية، وجدت جثة الحاج الأول متحللة، لرجل مسنّ من شرق آسيا، كما وجدت جثة الآخر متحللة لرجل مسنّ من جنسية عربية.

فيما باشرت الأدلة الجنائية ومندوب من وزارة الحج، موقع البلاغ؛ لاتخاذ الإجراءات وإكمال اللازم بحكم الاختصاص.