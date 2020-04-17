هتان باهبري يشارك في حملة كسر سلسلة المرض

أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

شارك هتان باهبري نجم نادي الهلال ومنتخب السعودية، في الحلقة الجديدة من حملة #إيقاف_سلسلة_المرض التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والهادفة لتحقيق التأثير الإيجابي من خلال نشر رسالة الأمل والوحدة، ضمن جهود التوعية العامة وتشجيع الناس من كافة أرجاء العالم على القيام بدورهم في إيقاف انتشار فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).

كما يشارك في هذه الحلقة أيضًا هيروكي إيكورا لاعب نادي فيسيل كوبي الياباني، ودو هونغ كونغ لاعب منتخب فيتنام ونادي هانوي.

وقام الاتحاد الآسيوي بإطلاق حملة إيقاف سلسلة المرض، عبر هاشتاغ #BreakTheChain والتي تحمل رسالة التضامن في هذه الظروف، وكذلك الترويج لقواعد الصحة العامة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، خاصة من خلال البقاء في المنازل وممارسة إجراءات النظافة والتعقيم، والتأكد من ترك مساحة مع الآخرين، وكذلك احترام قواعد العزل الشخصي. وقد حظيت هذه الحملة باهتمام ومتابعة وإشادة من قِبَل الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وفي أول أسبوعين من إطلاق هذه الحملة، بادر أكثر من 100 نجم وشخصية من أبرز وجوه كرة القدم في قارة آسيا، للمشاركة فيها، وتأكيد دعمهم لكل الجهود المبذولة لإيقاف سلسلة مرض كورونا.

وكان "باهبري" قد شارك مع منتخب السعودية في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، ونهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.