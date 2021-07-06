"أحمد بقار" يحتفل بعقد قرانه بـ صامطة

احتفل أبناء عبده بن محمد عبده بقار مدخلي بعقد قران الشاب أحمد بن عبده بقار مدخلي على كريمة عثمان طاهر أحمد مسملي في قرية الدريعية غرب محافظة صامطة في حفل عائلي، حضره عددٌ من أقارب العروسين، وسط إجراءات وقائية تماشيًا مع التعليمات والأنظمة.

وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات من الجميع متمنين له السعادة والحياة الرغيدة.

وقد عبَّر الشاب أحمد بقار عن فرحته بعقد قرانه مقدمًا شكره للأهل والأصدقاء على التهنئة بهذه المناسبة الغالية.