"أحمد بقار" يحتفل بعقد قرانه بـ صامطة

احتفل أبناء عبده بن محمد عبده بقار مدخلي بعقد قران الشاب أحمد بن عبده بقار مدخلي على كريمة عثمان طاهر أحمد مسملي في قرية الدريعية غرب محافظة صامطة في حفل عائلي، حضره عددٌ من أقارب العروسين، وسط إجراءات وقائية تماشيًا مع التعليمات والأنظمة.

وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات من الجميع متمنين له السعادة والحياة الرغيدة.

وقد عبَّر الشاب أحمد بقار عن فرحته بعقد قرانه مقدمًا شكره للأهل والأصدقاء على التهنئة بهذه المناسبة الغالية.

1

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 01:16 AM

"أحمد بقار" يحتفل بعقد قرانه بـ صامطة

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

0 139

احتفل أبناء عبده بن محمد عبده بقار مدخلي بعقد قران الشاب أحمد بن عبده بقار مدخلي على كريمة عثمان طاهر أحمد مسملي في قرية الدريعية غرب محافظة صامطة في حفل عائلي، حضره عددٌ من أقارب العروسين، وسط إجراءات وقائية تماشيًا مع التعليمات والأنظمة.

وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات من الجميع متمنين له السعادة والحياة الرغيدة.

وقد عبَّر الشاب أحمد بقار عن فرحته بعقد قرانه مقدمًا شكره للأهل والأصدقاء على التهنئة بهذه المناسبة الغالية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021