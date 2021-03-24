بلدية النقيع تقوم"بـ 22" جولة ميدانية على المتاجر والمطاعم والأسواق

كما قامت بمراقبة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية ومعاقبة المخالفين

قامت لجنة الرقابة الصحية في بلدية النقيع بـ 22 جولة ميدانية مكثفة على جميع المحال التجارية والمطاعم والأسواق، كما قامت اللجنة أيضًا بمراقبة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وإغلاق ثلاثة محال مخالفة. وتم تسجيل ثماني مخالفات بلدية، ومصادرة ٢٢ كيلو جرامًا من المواد منتهية الصلاحية.

وقال رئيس البلدية؛ لن تتهاون البلدية في إغلاق المحال التجارية المخالفة وتطبيق النظام وفرض العقوبات والمخالفات بحقها.

وشدد رئيس البلدية على الجميع ضرورة الالتزام بهذه البروتوكولات والتعليمات الصادرة أخيرًا، حفاظًا على الصحة العامة والالتزام التام بالشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص الإجراءات الوقائية.



