أمانة نجران تنفذ 900 جولة رقابية وترصد مخالفتين

تُواصل جهودها للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 909 جولات رقابية على المنشآت التجارية، وقامت بإصدار مخالفتين ضد منشأتين بسبب عدم التزامهما بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكدت الأمانة تواصل الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

ودعت الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.