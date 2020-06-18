متفاوتة الغزارة.. الحصيني: خميس ماطر على مرتفعات عسير وجازان

قال: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية وشرق الرياض

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على عدة مناطق اليوم وليلة غد الجمعة.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الخميس 26/ 10/ 1441هـ وليلة الجمعة إن شاء الله، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان وأجزاء من عمان واليمن.

وأضاف: تنبيه متوقع للرياح من متوسطة إلى شبه قوية على: (الشرقية، والخليج، ووسط الغربية، ومتوسطة شرق الرياض، والشمالية، والساحل الغربي).

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 08:28 AM

قال: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية وشرق الرياض

متفاوتة الغزارة.. الحصيني: خميس ماطر على مرتفعات عسير وجازان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على عدة مناطق اليوم وليلة غد الجمعة.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الخميس 26/ 10/ 1441هـ وليلة الجمعة إن شاء الله، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان وأجزاء من عمان واليمن.

وأضاف: تنبيه متوقع للرياح من متوسطة إلى شبه قوية على: (الشرقية، والخليج، ووسط الغربية، ومتوسطة شرق الرياض، والشمالية، والساحل الغربي).

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