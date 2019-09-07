"أمانة جدة" توقف هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون لحين التأكد من التصاريح

أوقفت أمانة محافظة جدة هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون بالمحافظة لحين مراجعة البلدية، والتأكد من التصاريح المعتمدة للموقع.
وأوضح لـ"سبق" مصدر مختص أن مراقبي البلدية زاروا الموقع، ووجدوا البوابة مغلقة؛ وهو ما جعلهم يضعون إشعارًا بالمراجعة موضَّحًا به إيقاف العمل.
وعلى صعيد ذي صلة، نفى الدفاع المدني علاقته بالأمر، وبيّن أن الموضوع بين الأمانة والمسؤولين عن المنشأة، ولا علاقة للدفاع المدني به.شاهد مبنى تلفزيون جدة بين ماض عريق و"بوكلين" ينهش الحاضر "عضو شورى": شعرتُ بالحزن وأنا أتابع منظر هدم مبنى التلفزيون بجدة ببدء إزالة مبنى تلفزيون جدة القديم
الدفاع المدني ينفي علاقته بالموضوع
أوقفت أمانة محافظة جدة هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون بالمحافظة لحين مراجعة البلدية، والتأكد من التصاريح المعتمدة للموقع.
وأوضح لـ"سبق" مصدر مختص أن مراقبي البلدية زاروا الموقع، ووجدوا البوابة مغلقة؛ وهو ما جعلهم يضعون إشعارًا بالمراجعة موضَّحًا به إيقاف العمل.
وعلى صعيد ذي صلة، نفى الدفاع المدني علاقته بالأمر، وبيّن أن الموضوع بين الأمانة والمسؤولين عن المنشأة، ولا علاقة للدفاع المدني به.