في يوم واحد.. بولندا تسجل 4423 حالة إصابة جديدة بكورونا و92 حالة وفاة

إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و68 ألفًا

سجلت بولندا 4423 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و67 ألفًا و870 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة البولندية أنه تم تسجيل 92 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفًا و181 حالة.