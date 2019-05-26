للسنة الثانية على التوالي.. "كيان" تشارك بمشروع "رمضان أمان"

"سبق" الشريك الإعلامي لبرامج الجمعية

تشارك جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة للسنة، الثانية على التوالي بالتعاون مع مؤسسة "وقف شباب خير الأمة" وبالشراكة الاستراتيجية مع الإدارة العامة للمرور، في حملة مشروع "رمضان أمان"، التي دشنها أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، في الرياض، بداية رمضان المبارك 1440هـ.

وتم اختيار جمعية كيان لتكون مركزًا من ضمن مراكز تغليف وتعبئة علب وجبات الطعام، حيث شارك في عملية التعبئة عدد من المتطوعات وموظفات الجمعية.

وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة سمها الغامدي: نحن سعداء بمشاركتنا للعام الثاني على التوالي بهذا المشروع الرائد "رمضان أمان" الذي يهدف إلى التخفيف من السرعة والحد من الحوادث المرورية وتوعية سائقي المركبات للالتزام بقواعد السير للحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم لمركباتهم قبل موعد الإفطار وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والتطوعية لتعزيز ثقافة التطوع لدى شبابنا وفتياتنا واستغلال وقتهم بالنفع والفائدة، وأشكر المتطوعات وموظفات الجمعية على عملهن الخيري الرائع وأبارك خطواتهن وأتمنى أن يكون عملهن هذا في موازين أعمالهن.

وأضافت: نتقدم بالشكر للمهندس عثمان بن هاشم المشرف العام على مشروع "رمضان أمان" رئيس مجلس إدارة مؤسسة وقف شباب خير أمة على إتاحة الفرصة لجمعية كيان للمشاركة في هذا العمل الخيري الجليل.

تجدر الإشارة أن مشروع "رمضان أمان" يتواجد في الميادين والتقاطعات المرورية في 38 مدينة هذا العام 2019م داخل المملكة بمشاركة أكثر من 15000 متطوع ومتطوعة طيلة أيام الشهر الكريم، ويحمل المشروع شعار "معاً رمضان بلا حوادث"، وتعتبر "سبق" هي الراعي والشريك الإعلامي لأنشطة وبرامج الجمعية.