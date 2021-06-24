"الخراص" إلى رتبة رائد في أمن المنشآت

صدر الأمر السامي الكريم بترقية فهد صعفق الغفيلي الخراص، من منسوبي قوات أمن المنشآت، إلى رتبة رائد.

وعبّر الرائد "الخراص" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية؛ مقدمًا الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، سائلًا الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.