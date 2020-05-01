"رفقاء نجران" تسلم 443 جهازاً لوحياً للأسر المستفيدة

ضمن البرامج التثقيفية والتعليمية التي تقدمها الجمعية

سلمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران (رفقاء) 443 جهازاً لوحياً تفاعلي لكافة الأسر من مستفيدي الجمعية، وذلك ضمن البرامج التثقيفية والتعليمية التي تقدمها الجمعية خلال فترة العمل عن بعد المواكبة لجائحة كورونا.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز مسفر القحطاني أن الجمعية تحرص ضمن هذه الحملة على إيصالها لمنازل المستفيدين وهم ملتزمون ببقائهم في منازلهم، مبينًا أنه يشارك في هذه المبادرة أكثر من عشرين متطوعًا لخدمة الأيتام في منازلهم.