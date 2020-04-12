المدينة.. مواصلة أعمال سحب العينات لحالات الاشتباه بعدوى كورونا في عددٍ من الأحياء السكنية

بـ "6" فرق صحية متخصصة ومتابعة مستوى الإصحاح البيئي لمنع انتشار ‎الفيروس

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بست فرق صحية متخصصة أعمال سحب العينات لحالات الاشتباه المُصابة بعدوى فيروس ‎كورونا في عددٍ من الأحياء السكنية في المدينة المنورة.

‏‎كما تستكمل الفرق الصحية مباشرة أعمالها الميدانية في الأحياء المستهدفة لتعزيز التوعية الصحية ومتابعة مستوى الإصحاح البيئي للحد من انتشار فيروس ‎كورونا الجديد.