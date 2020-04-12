المدينة.. مواصلة أعمال سحب العينات لحالات الاشتباه بعدوى كورونا في عددٍ من الأحياء السكنية

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بست فرق صحية متخصصة أعمال سحب العينات لحالات الاشتباه المُصابة بعدوى فيروس كورونا في عددٍ من الأحياء السكنية في المدينة المنورة.
كما تستكمل الفرق الصحية مباشرة أعمالها الميدانية في الأحياء المستهدفة لتعزيز التوعية الصحية ومتابعة مستوى الإصحاح البيئي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
بـ "6" فرق صحية متخصصة ومتابعة مستوى الإصحاح البيئي لمنع انتشار الفيروس
تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بست فرق صحية متخصصة أعمال سحب العينات لحالات الاشتباه المُصابة بعدوى فيروس كورونا في عددٍ من الأحياء السكنية في المدينة المنورة.
كما تستكمل الفرق الصحية مباشرة أعمالها الميدانية في الأحياء المستهدفة لتعزيز التوعية الصحية ومتابعة مستوى الإصحاح البيئي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.