المدينة.. مواصلة أعمال سحب العينات لحالات الاشتباه بعدوى كورونا في عددٍ من الأحياء السكنية

بـ "6" فرق صحية متخصصة ومتابعة مستوى الإصحاح البيئي لمنع انتشار ‎الفيروس

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بست فرق صحية متخصصة أعمال سحب العينات لحالات الاشتباه المُصابة بعدوى فيروس ‎كورونا في عددٍ من الأحياء السكنية في المدينة المنورة.
‏‎كما تستكمل الفرق الصحية مباشرة أعمالها الميدانية في الأحياء المستهدفة لتعزيز التوعية الصحية ومتابعة مستوى الإصحاح البيئي للحد من انتشار فيروس ‎كورونا الجديد.

فيروس كورونا الجديد صحة المدينة المنورة

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12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 01:06 AM

بـ "6" فرق صحية متخصصة ومتابعة مستوى الإصحاح البيئي لمنع انتشار ‎الفيروس

المدينة.. مواصلة أعمال سحب العينات لحالات الاشتباه بعدوى كورونا في عددٍ من الأحياء السكنية

صحيفة سبق الإلكترونية

ينبع

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تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بست فرق صحية متخصصة أعمال سحب العينات لحالات الاشتباه المُصابة بعدوى فيروس ‎كورونا في عددٍ من الأحياء السكنية في المدينة المنورة.
‏‎كما تستكمل الفرق الصحية مباشرة أعمالها الميدانية في الأحياء المستهدفة لتعزيز التوعية الصحية ومتابعة مستوى الإصحاح البيئي للحد من انتشار فيروس ‎كورونا الجديد.

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