"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تشمل "البدع وتيماء" وتستمر حتى الـ7 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة "مدينة تبوك ومحافظة البدع وتيماء"، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 02:46 PM

تشمل "البدع وتيماء" وتستمر حتى الـ7 مساء

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة "مدينة تبوك ومحافظة البدع وتيماء"، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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