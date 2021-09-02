الولايات المتحدة تسجل 171,123 إصابة جديدة و 1,328 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 39,488,866 حالة والوفيات 641,725 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 171,123 إصابة مؤكدة و 1,328 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 39,488,866 ، فيما بلغ عدد الوفيات 641,725.