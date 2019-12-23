"المحنشي" لـ"سبق": حان الوقت لتدريس "إدارة الأعمال" لطلاب الثانوية

قال: الشباب ثلث سكان المملكة وهم بحاجة لها في حياتهم وأعمالهم

إبراهيم الحازمي: قال عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز فيصل محنشي، إنه حان الوقت لإدراج مادة تهتم بمبادئ إدارة الأعمال؛ لتدريسها لجميع الطلاب بالمرحلة الثانوية.

وفي تصريح لـ"سبق" قال "المحنشي"، المحاضر بقسم التسويق بكلية إدارة الأعمال: "إن 36.7% من إجمالي سكان المملكة هم من الشباب بين 15 – 43 سنة، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، وهذه الشريحة التي تمثل تقريباً ثلث سكان المملكة، بحاجة إلى دراسة مبادئ إدارة الأعمال، والذي يهدف إلى التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والتنسيق والرقابة، وكذلك إدارة الأموال والموارد البشرية والتسويق".

وأكد "المحنشي" أن دراسة مبادئ إدارة الأعمال تعد إضافة قيمة لخريج المرحلة الثانوية، وبالتحديد لمن لم يتخصص بإدارة الأعمال في المرحلة الجامعية، وأيضاً لمن لا يرغب في إكمال التعليم الجامعي والدراسات العليا، حيث يمتد مفهوم إدارة الأعمال إلى حياة المواطن، من خلال إدارة الوقت مع الأهل والأصدقاء، الإدارة المالية الإيجابية وغيرها.

وأضاف "المحنشي": "في حال توجه المواطن لسلك الأعمال، فإن مادة إدارة الأعمال تساعد رائد الأعمال المبتدئ في القيام بالعديد من الأمور التنظيمية المهمة لعمله من تخطيط المشاريع إلى تحديد الأهداف المراد تحقيقها، وتنظيم وتصميم الموارد المالية والبشرية، وكيفية مراقبة ومتابعة وتقييم أداء المشاريع".

وأشار "المحنشي" إلى أن دراسة إدارة الأعمال تأتي في إطار تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، خاصة المساهمة في برامج تنمية القدرات البشرية، وتحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب بجميع مراحلها.