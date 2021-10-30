"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمرّ حتى 7 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443 02:03 PM

تشمل عددًا من المحافظات وتستمرّ حتى 7 مساءً

"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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