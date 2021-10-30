"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمرّ حتى 7 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.