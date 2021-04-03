بعد أرقام كورونا المعلنة اليوم .. الصحة تؤكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية

نصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة

أكدت الصحة على أهمية عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية، مهيبةً بالجميع ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية، وتطبيق التباعد الإجتماعي، منعًا لانتشار كورونا وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (684) حالة مؤكدة وتعافي (439) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6007) حالات منها (761) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (392009) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (379312) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (6) حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6690) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (53777) فحصًا مخبريًّا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

