في الـ25 من مارس المقبل.. المنتخب السعودي يلتقي شقيقه الكويتي

تحضيرًا لتصفيات كأس العالم

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم شقيقه الكويتي وديًّا في الخامس والعشرين من مارس المقبل بالرياض.

وتأتي المباراة استعدادًا للمواجهة التي ستجمع "الأخضر" بشقيقه الفلسطيني يوم 30 مارس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.