سائقو الشاحنات يغلقون الطرق الرئيسية في بيروت احتجاجًا على فشل معالجة الأزمة الاقتصادية

طالبوا أي مسؤول بالعيش براتب عامل ليوم واحد

أغلق سائقو شاحنات وحافلات وغيرهما طرقًا رئيسية في العاصمة اللبنانية، ومناطق أخرى، اليوم "الخميس"؛ احتجاجًا على فشل السياسيين في معالجة أزمة اقتصادية خانقة خسفت بالعملة المحلية الأرض ورفعت الأسعار لعنان السماء.



ودعا المتظاهر محمد المقداد "58 عامًا"، خلال مظاهرة بميدان رئيسي في ضاحية ببيروت، الجميع إلى النزول للشارع، وقال: "لو انتظرنا زعماءنا أو أحزابنا، لن يهتم أحد"؛ وفقاً لـ"رويترز".



وأضاف: بينما كانت عشرات الشاحنات تعرقل المرور: "أريد من أي مسؤول.. الرئيس.. رئيس الحكومة.. رئيس البرلمان.. أن يحاول يعيش براتب عامل بسيط ولو ليوم واحد".



وغرقت الليرة اللبنانية في دوامة الهبوط منذ 2019، عندما انهار الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون، ومع هذا فإن مجلس الوزراء الذي تشكل في سبتمبر الماضي وتعهد بالبدء في إصلاح الاقتصاد، لم ينعقد منذ ثلاثة أشهر، وسط جدال بين الفرقاء على مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت المدمر في 2020.