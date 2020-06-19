شرطة مكة تطيح بشخص ارتكب جرائم سرقة أموال ومركبات

تورط في تكسير أجهزة الصراف الآلي واستولى على 3 سيارات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر؛ إثر تورطه في ارتكاب عشر جرائم.

وقال "الغامدي": الجرائم تمثلت في تكسير أجهزة الصراف الآلي بغرض سرقة المال، وسرقة ثلاث مركبات.

وأضاف: تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.