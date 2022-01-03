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تبدأ من الغد.. ضمن عيادات "تطمن" لاستقبال الراغبين في الفحص

تخصيص 4 مراكز صحية بمكة للكشف عن فيروس كورونا

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يعتزم التجمع الصحي بمكة المكرمّة؛ زيادة عيادات "تطمن" بالعاصمة المقدّسة لتصبح 4 مراكز صحية بدل مركزين؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المعلومات، فإن المراكز الصحية التي تحتوي على عيادات "تطمن" بالعاصمة المقدّسة، هي؛ مركز صحي المنصور وشرائع المجاهدين، إلى جانب مركزي العزيزية والمقرح وسيتم العمل بهما من الغد؛ حيث تستقبل تلك المراكز الصحية كل مَن يشعر بأعراض كورونا.