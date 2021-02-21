الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

تُصحَب بنشاط في الرياح تؤدي إلى انعدام الرؤية وتستمر حتى 7 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان، تربة، الخرمة) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ7 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميعَ المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.