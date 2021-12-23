"النيابة العامة": نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يهدف لحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات

وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني

قالت النيابة العامة إن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، يهدف إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني، جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".