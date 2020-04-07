"شبيهة الحظائر" تُنذر بكارثة قبلتها إيران.. شاهد حجر "كورونا" على طريقة الحوثي!

فيما شدّدت الحكومة الشرعية على مواطنيها عدم السفر إلى طهران تطويقاً للفيروس

بينما يترك القادمون من إيران يسرحون ويتنقلون بين الناس وتتنقل الأسلحة القادمة من إيران أيضاً بين أيدي أتباعها وسط تكتم الميليشيات على عدد الإصابات الحقيقي، تنفذ مطية إيران في اليمن عمليات احتجاز تحت مسمى الحجر الصحي في مواقع أشبه بحظائر الحيوانات، ولا تلتزم بأبسط التعليمات الصحية في العزل أو الحظر.

ورصدت مقاطع فيديو تلك المواقع التي يحتجز فيها اليمنيون تحت مسمى الحجر الصحي، وبيّنت أنها مواقع ليست مهيّأة للإنسان وقد تنذر بمخاطر صحية في حال وجود أحد أفراد الميليشيات القادمين من إيران عند تلك المحاجر.

ولم تتوقف الميليشيات الحوثية عن السفر إلى إيران واستقبال الخبراء والأسلحة حتى بعدما أعلنت إيران أن الوباء سيستمر حتى نهاية العام، وكذلك مع إعلان الأرقام الكبيرة من الإصابات والوفيات؛ إذ تعد الميليشيات الحوثية نفسها أنها جزء لا يتجزّأ من ولاية الفقيه وتجر مناطق سيطرتها في اليمن نحو أزمة صحية كبيرة وتتواصل عمليات التدريب والاجتماعات داخل إيران وسط مخاوف المدنيين اليمنيين من الكارثة التي سيجلبها الحوثي من إيران.

وشدّدت الحكومة الشرعية في اليمن على مواطنيها عدم السفر -تحت أي ظرف- إلى جمهورية إيران؛ وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المسبّب لمرض "كوفيد-١٩".