شرطة عسير تطيح بمواطن أتلف جهازي رصد آلي "ساهر"

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة محايل عسير من القبض على مواطن أتلف جهازي رصد آلي (ساهر) بإحراقهما، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة عسير.