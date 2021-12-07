"التحالف": تدمير منظومة اتصالات عسكرية مرتبطة بإطلاق المسيرات بمديرية بني الحارث بصنعاء

وتدمير ورش لتصنيع وتخزين الألغام ومخازن أسلحة بمديرية الثورة وبدائرة الأشغال العسكرية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير ورشة لتصنيع وتخزين الألغام ومخازن أسلحة بمديرية الثورة.

وقال "التحالف" إنه تم تدمير منظومة اتصالات عسكرية مرتبطة بإطلاق المسيرات بمديرية بني الحارث بصنعاء، كما تم تدمير ورش لتركيب وتجهيز الصواريخ الباليستية بدائرة الأشغال العسكرية بصنعاء.