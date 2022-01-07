اليوم.. خام برنت يرتفع إلى نحو 83 دولارًا للبرميل

ارتفع خام برنت إلى نحو 83 دولارًا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 80.46 دولارًا للبرميل.

وسجّلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، ارتفاعًا، وذلك بالتزامن مع الاضطرابات التي تشهدها كازاخستان، وهو ما أثار قلق المستهلكين من تقلّص الإمدادات.

وبعد تسجيل استقرار في أسعار الغاز قبل نهاية العام الماضي، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بأكثر من 40% هذا الأسبوع، حيث تراجعت إمدادات الغاز الروسي عبر أنابيب الغاز الرئيسية إلى أدنى معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، منذ عام 2015 على الأقل.

2

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443 02:39 PM

اليوم.. خام برنت يرتفع إلى نحو 83 دولارًا للبرميل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

5 174

ارتفع خام برنت إلى نحو 83 دولارًا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 80.46 دولارًا للبرميل.

وسجّلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، ارتفاعًا، وذلك بالتزامن مع الاضطرابات التي تشهدها كازاخستان، وهو ما أثار قلق المستهلكين من تقلّص الإمدادات.

وبعد تسجيل استقرار في أسعار الغاز قبل نهاية العام الماضي، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بأكثر من 40% هذا الأسبوع، حيث تراجعت إمدادات الغاز الروسي عبر أنابيب الغاز الرئيسية إلى أدنى معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، منذ عام 2015 على الأقل.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022