اليوم.. خام برنت يرتفع إلى نحو 83 دولارًا للبرميل

ارتفع خام برنت إلى نحو 83 دولارًا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 80.46 دولارًا للبرميل.

وسجّلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، ارتفاعًا، وذلك بالتزامن مع الاضطرابات التي تشهدها كازاخستان، وهو ما أثار قلق المستهلكين من تقلّص الإمدادات.

وبعد تسجيل استقرار في أسعار الغاز قبل نهاية العام الماضي، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بأكثر من 40% هذا الأسبوع، حيث تراجعت إمدادات الغاز الروسي عبر أنابيب الغاز الرئيسية إلى أدنى معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، منذ عام 2015 على الأقل.