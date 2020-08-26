شرطة المدينة: توقيف شخص أحرق مركبة مواطن

اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة المتهم لفرع النيابة

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص قام بإحراق مركبة مواطن، مما نتج عنه تلف المركبة بالكامل، وذلك إثر خلاف وقع بينهما سابقاً.

وقال "القحطاني": المتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة منطقة المدينة المنورة

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26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 04:28 PM

اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة المتهم لفرع النيابة

شرطة المدينة: توقيف شخص أحرق مركبة مواطن

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص قام بإحراق مركبة مواطن، مما نتج عنه تلف المركبة بالكامل، وذلك إثر خلاف وقع بينهما سابقاً.

وقال "القحطاني": المتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة منطقة المدينة المنورة

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