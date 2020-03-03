السعودية على أهبة الاستعداد لـ"كورونا".. كيف تساعدها خبراتها السابقة؟

اتخذت شتى التدابير الوقائية لتقليل فرص انتشاره

منذ اليوم الأول لظهور فيروس "كورونا المستجد" وتتخذ المملكة شتى التدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية لتقليل فرص انتشار المرض في ربوع المملكة قدر الإمكان، ومنع انتشاره عالميًا كون المملكة وجهة دولية يرتادها الكثيرون حول العالم لأغراض متنوعة، ولكن تظل كغيرها من الدول ليست بمنأى عن تسجيل إصابات في ظل الانتشار المتزايد للفيروس، وهو ما دعا منظمة الصحة العالمية إلى رفع حالة التأهب إلى "عالٍ جدًا".

ومع تسجيل حالة الإصابة الأولى لمواطن كان يقيم في إيران، فإن التحدي الذي تواجهه المملكة الآن هو الحد من انتشار المرض، ووضع القادمون من البلدان التي سجلت ظهور حالات كثيفة للمرض تحت مجهر الملاحظة، وهو ما يتطلب تعاون المواطنين مع المعنيين في وزارة الصحة؛ وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة أسرهم والمخالطين لهم.

كيف تساعدها خبراتها؟

لدى المملكة سابق تجربة مع ظهور فيروس كورونا الناجم عن مخالطة الإبل قبل سنوات، وقامت وقتها بقيادة تحالف ضم ثماني جهات عالمية لدعم وتطوير لقاح فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا"، كما أجرت الكثير من الأبحاث والدراسات لدراسة حركة الفيروس، وكيفية التغلب عليه حينذاك، حيث إن أكثر من 80 من الحالات وقعت وقتذاك في المملكة، وساعد ذلك السعودية في محاصرة المرض وحال دون تحوله لوباء ينتقل لغيرها من الدول.

كما للمملكة خبرة ضخمة تمتد لبداية تأسيسها في إدارة الحشود، والحفاظ على أمنها، ويتضح ذلك جليًا في النجاحات المتتالية لمواسم العمرة والحج السنوية، حيث يجتمع أكثر من مليوني حاج سنويًا في مدة زمنية ومناطق محدودة لأداء مناسك الحج دون أي مشاكل صحية أو لوجستية تُذكر، وهي شهادة على قدرة المملكة على محاصرة الفيروس ومنع انتشاره بين الجموع.

تجهيزات وتدابير

وساعدت التجارب السابقة المملكة في التنبه المبكر لخطر الفيروس، وذلك من خلال تكثيف الوقاية، وتأهيل المرافق الصحية لتكون في حالة من الاستعداد الدائم لمثل هذه الحالات.

وجهزت المملكة 25 مستشفى للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس التاجي، وقال محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، إن 2200 سرير في المستشفى مخصصة لحالات الحجر الصحي.

كما خصصت المملكة لجنة من 13 وزارة يرأسها وزير الصحة معنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا، والتعامل مع المستجدات والتطورات المستمرة.



بالإضافة إلى التدابير الوقائية من تعليق الدخول إلى البلاد لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، وعدم تفشي المرض في أصقاع العالم، وانتقاله عبر التجمعات البشرية الكبيرة من مختلف الجنسيات التي تتمتع بها مكة والمدينة على وجه الخصوص.