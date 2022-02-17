"المرور" يضبط 2967 مركبة مخالفة توقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة

ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إداراتها في جميع مناطق المملكة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر"، أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "2967" مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

المرور مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

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17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 07:47 PM

ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إداراتها في جميع مناطق المملكة

"المرور" يضبط 2967 مركبة مخالفة توقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة

ذياب الشمري

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر"، أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "2967" مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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المرور مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

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