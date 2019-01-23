روسيا تطالب إسرائيل بوقف ضرباتها العشوائية على سوريا

"زاخاروفا" قالت: التوتر ليس في مصلحة أي دولة

طالبت روسيا، اليوم (الأربعاء)، إسرائيل بضرورة التوقف عن تنفيذ الضربات الجوية العشوائية على سوريا، بعد أيام من استهداف إسرائيل قواتٍ إيرانيةً هناك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا": "ينبغي استبعاد أسلوب شنّ ضربات عشوائية على أراضي دولة ذات سيادة، وفي هذه الحالة نحن نتحدث عن سوريا"؛ بحسب ما نقلت "رويترز" عن "تاس".

وذكرت "زاخاروفا" أن "مثل هذه الضربات تزيد التوتر في المنطقة، وهو لا يصبّ على المدى الطويل في مصلحة أي دولة هناك، بما في ذلك إسرائيل".

وشدّدت المتحدثة الروسية على أنه "ينبغي ألا نسمح مطلقًا بأن تتحول سوريا، التي تعاني من صراع مسلح منذ سنوات، إلى ساحة لتسوية الحسابات الجيوسياسية".

وأتت تعليقات "زاخاروفا" عقب ضربات نفذتها إسرائيل في سوريا الاثنين الماضي.