"تعليم جازان" تحصد 9 مراكز في مسابقة ريالي للوعي المالي

حققت المركز الأول والوسام الذهبي

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، المركز الأول بين الإدارات التعليمية الأكثر تفعيلًا لمسابقة ريالي للوعي المالي على مستوى المملكة.

فيما حققت إدارتا النشاط الطلابي "بنين وبنات" الوسام الذهبي على مستوى الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى حصد تسع جوائز ومراكز مختلفة بعد إعلان نتائج مسابقة ريالي 1442هـ.

وهنأ المدير العام للتعليم بجازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، إدارتَي النشاط الطلابي "بنين وبنات" والمشرفين على البرنامج والمنسقين والسفراء والطلاب والطالبات وأسرهم بهذا المنجز، والذي يضاف لسجل المنجزات المتعددة التي حققتها الإدارة لهذا العام.

وقال: إن الإدارة تحرص على مشاركة الطلاب والطالبات في هذا البرنامج الذي يسهم في تعزيز الوعي المالي لديهم وإكسابهم مهارات التخطيط المالي الشخصي والوعي الاستهلاكي، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذه المنجزات من المشرفين والمشرفات والمنسقين والمنسقات والسفراء والسفيرات.

وأظهرت نتائج المسابقة حصول إدارة التعليم على المركز الأول على مستوى المملكة في تفعيل المسابقة.

كما حصلت إدارتا النشاط الطلابي للبنين والبنات على المستوى الذهبي، وحلّ منسقو البرنامج بتعليم جازان ضمن أفضل عشرة منسقين على مستوى المملكة.

وحقّق المعلم ماجد بن منصور الأمير، والمعلمة مريم بنت علي حمدي، جائزة سفراء ريالي المتميزين على مستوى المملكة.

وفي مجال المشاركات الطلابية تميز طلاب وطالبات تعليم جازان في المسابقة، وحصدوا العديد من الجوائز على مستوى الوزارة بعد فوز أربعة طلاب؛ حيث حصل الطالب كاظم مظلوم من مدرسة الخوارزمي الثانوية بمكتب وسط جازان على قسيمة شرائية بقيمة ٣٥٠٠ ريال.

وحصل الطالب إبراهيم بن محمد علي عريشي من ابتدائية الجرادية الثانية من مكتب تعليم صامطة، على قسيمة شرائية بمبلغ ٢٥٠٠ ريال.

وحصلت الطالبة مريم بنت خالد محمد أبو راسين، على قسيمة شرائية بمبلغ ٢٥٠٠ ريال، ونالت الطالبة فوزية بنت تميم المقطري، قسيمة بقيمة ٣٠٠٠ ريال.

يذكر أن وزارة التعليم أطلقت برنامج "ريالي" للوعي المالي بهدف تأهيل مليونَيْ طالب وطالبة في المدارس والجامعات حتى عام 2020 بالشراكة مع شركة "سدكو القابضة"؛ سعيًا لتعزيز الوعي المالي لدى المجتمع وتحفيز السلوك المالي وعلاقته بأسلوب الحياة.



كما يسهم البرنامج في تعزيز المواطنة وإدراك المتغيرات الاقتصادية، واكتساب الطلاب أساسيات التخطيط المالي الشخصي، والوعي الاستهلاكي عن طريق التركيز في مهارات التفكير العليا.