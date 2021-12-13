روسيا.. مراهق "يفجر" نفسه بمدرسة أرثوذكسية وأنباء عن سقوط 7 جرحى

الشرطة أخلت الطاقم التعليمي والتلاميذ وتجري تحقيقًا بحصيلة الضحايا

فجر تلميذ سابق في مدرسة أرثوذكسية روسية نفسه اليوم الاثنين في المدرسة ما أدى إلى إصابته، فضلاً عن شخص على الأقل في الخامسة عشرة من العمر.



وقالت الشرطة الروسية في منطقة موسكو إن "تلميذًا سابقًا يبلغ الثامنة عشرة دخل إلى هذه المدرسة وفجر نفسه.. وتفيد المعلومات الأولية أنه أصيب فضلاً عن مراهق في الخامسة عشرة".



وأوضحت الوزارة أن الهجوم وقع في مدرسة أرثوذكسية قريبة من دير فيدينسكي فلاديتشني في مدينة سيربوخوف وفق سكاي نيوز عربية.



وتابعت: "أجلى عناصر الشرطة الطاقم التعليمي والتلاميذ"، مشيرًا إلى أنه "يتم التحقق بدقة" من الحصيلة.



ونقلت وكالات أنباء روسية عدة من بينها أنترفاكس عن مصادر في الشرطة لم تسمها قولهم إن الهجوم أسفر عن 7 جرحى.



وكانت هجمات مسلحة كهذه في أماكن عامة ومدارس نادرة الحدوث في روسيا عادة، إلا أن هذه المآسي كثرت في السنوات الأخيرة ولا سيما حوادث إطلاق النار ما أدى إلى تشديد التشريعات حول حيازة الأسلحة بأمر من الرئيس فلاديمير بوتن.