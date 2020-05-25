الناقلة الروسية "إيروفلوت": استئناف الطيران منخفض التكلفة يونيو المقبل

بعد تعليقها بسبب إجراءات كورونا

ذكرت الناقلة الوطنية الروسية "إيروفلوت" اليوم الاثنين، أنها ستبدأ في يونيو المقبل باستئناف أنشطة النقل الجوي بشكل تدريجي، بعد تعليقها بسبب الإجراءات، التي اتخذت للحد من انتشار كورونا.

وقالت الخدمة الصحفية لـ"إيروفلوت"، في بيان: "بعد انخفاض حجم عمليات النقل الجوي، في أبريل ومايو ويونيو، تبدأ مجموعة (إيروفلوت) باستعادة تدريجية لأنشطة التشغيل مع التركيز في البداية على الاستئناف التدريجي للرحلات إلى وجهات محلية".

ووفقاً للشركة الروسية فإن الحديث يجري عن استئناف الرحلات في روسيا من قبل "بوبيدا"، وهي شركة تابعة لـ"إيروفلوت" للطيران منخفض التكلفة.