موجة غبار تجتاح الشرقية وتُخفِّض مستوى الرؤية الأفقية

تستمر حتى الواحدة من صباح غد السبت

تتعرَّض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة لموجة غبار رملية، غطت سماء المنطقة؛ وهو ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا متقدمًا عن رياح وغبار بمحافظات عدة من محافظات المنطقة الشرقية. وتستمر موجة الغبار حتى الساعة الواحدة صباحًا من يوم غد السبت، وتتطلب اتخاذ الحيطة والحذر.

يُذكر أن موجة الغبار التي تشهدها المنطقة الشرقية أثَّرت في خيارات المواطنين للاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع؛ إذ اتجهوا إلى الأماكن المغلقة كالمطاعم والمجمعات التجارية، فيما خلت المتنزهات والشواطئ من المتنزهين.