شاهد تصادم سيارتين على طريق بيشة يخلّف إصابات.. وأهالٍ يستعجلون "النقل"

حوادث مميتة ووتيرة العمل على إنجاز مشروع الازدواجية مع سبت العلايا تتسارع

وقع حادث تَصادم بين سيارتين من نوع هايلوكس على الطريق الواصل بين محافظة بيشة ومدينة سبت العلايا، مساء أمس؛ حيث باشرت الجهات المختصة الحادث؛ فيما سجل الحادث إصابات متفاوتة بينها واحدة خطيرة وجميعها نُقلت إلى المستشفى.

ونشرت "سبق" متابعات عدة، طالَبَ فيها الأهالي المسؤولين في وزارة النقل بازدواجية الطريق الحيوي الرابط بين محافظتيْ بيشة وبلقرن؛ حيث سجّل العديد من الحوادث المميتة.

من جهة أخرى، تتسارع وتيرة العمل في مشروع ازدواجية طريق "بيشة- سبت العلايا"؛ حيث تستعجل وزارة النقل والشركة المنفذة للمشروع في إنجاز المسافة بين محافظتيْ "بلقرن" و"بيشة" التي تبلغ حوالى 100كم؛ من أجل انسيابية الحركة المرورية خلال الذهاب والإياب بين المحافظتين.

ويحظى الطريق بكثافة مرورية، كما أنه شهد سابقًا حوادث مرورية عديدة استدعت أن تقوم الجهات المعنية بإعلان مشروع ازدواجية الطريق، بتكلفة إجمالية 270 مليون ريال، وعلى ثلاث مراحل.