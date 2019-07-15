"رويترز": محادثات سعودية حول الشراكة مع "دينيل الدفاعية" الجنوب إفريقية

"الصناعات العسكرية" وقَّعت 24 اتفاقية مع شركات دولية لتطوير الصناعة المحلية

تواصل الشركة السعودية للصناعات العسكرية إجراء محادثات الشراكة التجارية مع شركة دينيل الدفاعية الجنوب إفريقية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية أندرياس شوير لرويترز اليوم الاثنين إن المحادثات مستمرة، وإن "الاستحواذ على حصة هو مجرد خيار، لكن لا تزال هناك خيارات متعددة، وهذا يشمل الشراكة في برامج، أو العمل على مشروعات في مجالات جديدة".

وتأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية عام 2017 بهدف تطوير صناعة دفاع مستدامة تجاريًّا في السعودية، ووقَّعت أكثر من 24 اتفاقية مع شركات دولية لتطوير الصناعة المحلية.

وأُعلن خلال الشهر الحالي أن الشركة السعودية ستتعاون مع مجموعة باراماونت الدفاعية الجنوب إفريقية الخاصة.

وحصلت السعودية وحلفاؤها على قرابة نصف صادرات السلاح الجنوب إفريقية في الفترة الأخيرة، ويشكِّلون قسمًا كبيرًا من الطلبيات في المستقبل.