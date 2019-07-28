"جامعة الطائف" تؤهل 450 معلماً ومعلمة بدورات التدريب الصيفي

شارك نحو ٤٥٠ معلماً ومعلمة في دورات التدريب الصيفي لمنسوبي التعليم العام، التي تقدمها جامعة الطائف، ممثلة بكلية التربية، تحت إشراف المركز الوطني للتطوير المهني.



وتقدم الدورات التدريبية من قبل منسوبي كلية التربية، الذين تولوا إعداد الحقائب التدريبية، التي حُكمت مبدئياً من الكلية، ورُفعت للتحكيم النهائي من قبل وزارة التعليم.



وأوضح عميد كلية التربية بالجامعة الدكتور بكر عبدالباسط كمال، أن الدورات التدريبية تهتم بتزويد منسوبي التعليم العام بمهارات التدريس والتعليم المتخصصة بمقررات الرياضيات والعلوم وتدريبهم عليها، وإكسابهم الجوانب الإيجابية لتدعيم السلوك الإيجابي لدى طلبة التعليم العام، وفتح نوافذ استخدام مهارات البحث العلمي في الميدان التربوي.



وبين الدكتور كمال أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى رفع مستوى العاملين في المجال التعليمي، ورفع مستوى تأهيلهم، وتعزيز دورهم لجعلهم قادرين على تلبية متطلبات العصر، وجعل التعليم السعودي قادراً على الريادة والتميز الإقليمي والعالمي.



وفي هذا الصدد، طرحت جامعة الطائف، ممثلة بكلية التربية خمسة برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات، هي: تعليم الرياضيات في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين قدمها الدكتور السعيد محمود عراقي، ودعم السلوك الإيجابي في المرحلة الابتدائية قدمها الدكتور عبدالله علي بنيان، ومهارات البحث العلمي وتوظيفها في الميدان التربوي، قدمها الدكتور عبدالعزيز عبدالله القحطاني، وتدريس العلوم وفق التوجهات الحديثة، قدمها الدكتور محمد خير السلامات، والتوجهات العالمية الحديثة في تدريس العلوم: معايير العلوم الجيل القادم، قدمتها الدكتورة سناء محمد أبوعاذرة.



وجرى توزيع المعلمين والمعلمات على البرامج الخمسة التدريبية، وتنفذ أسبوعياً بواقع أربع ساعات يومياً، وتتكرر لمدة أربع أسابيع لمجموعات مختلفة.