الأسبوع المقبل.. "التعليم" تبدأ تقييمها للنظر في مدى عودة الطلاب

بعد مرور خمسة أسابيع من الفصل الدراسي الأول

تبدأ وزارة التعليم الأسبوع القادم تقييم العملية التعليمية وذلك بعد مرور خمسة أسابيع من الفصل الدراسي الأول للنظر في مدى استمرار التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي الافتراضية فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول أو العودة للدراسة

وتفصيلاً كانت وزارة التعليم قد كشفت عزمها تقييم العملية التعليمية بعد مرور خمسة أسابيع من السبعة أسابيع التي قررتها للدراسة عن بعد بسبب استمرار جائحة كورونا والرفع بذلك للمقام الكريم للتوجيه بمدى استمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول.

وفي هذا السياق قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إن المستقبل الذي ينتظرنا في التعليم عن بعد كبير جداً، ومسؤوليتنا أن نخطط لذلك المستقبل برؤية مختلفة ومستدامة، وبمشاركة الجميع لتغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم عن بعد".

وقدَّم شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم والاهتمام اللذين يجدهما التعليم بقطاعَيه (العام والجامعي)، وتوفير الإمكانات كافة لاستمرار الرحلة التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات رغم ظروف جائحة كورونا.

وأضاف الوزير آل الشيخ: إن وزارة التعليم عملت على إنجاز منصة "مدرستي" التي تخدم أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، وأولياء أمورهم، و525 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك بمميزات مختلفة، كالاتصال المرئي، ورفع الواجبات والمواد الإثرائية والدروس المسجلة والاختبارات وغيرها، ولوحة أداء (Dashboard) للمتابعة والتقييم لجميع المستويات الإدارية والاستخدامات. مؤكداً أنه تم إنجاز المنصة في وقت قياسي بكفاءات وطنية.

وأشار إلى أنه لا يوجد سوى شركتين على مستوى العالم سبق لأنظمتهما ومنصاتهما التعليمية تحمُّل عدد كبير من المستخدمين بشكل مركزي، هما: (شركة قوقل، وشركة مايكروسوفت). موضحاً أن وزارة التعليم تعمل حالياً مع شركة مايكروسوفت من خلال ارتباط منصة "مدرستي" ببرنامج مايكروسوفت (365).

وأكد أن وجود منصة وطنية محلية (مصممة بكوادر وطنية)، ومملوكة من قِبل وزارة التعليم، هو خيار إستراتيجي، كان لا بد للوزارة من تبنيه لضمان استمرارية التعليم عن بعد. مبيناً أن توحيد الرحلة التعليمية في منصة واحدة أتى لضمان سرعة تطبيق خطة التغيير بسلاسة ويُسر رغم وجود مخاطرة فيما يتعلق بتحمُّل المنصة أعداد المستفيدين، لكن -بحمد الله - الأرقام شاهدة على حجم النجاح الذي تحقق بمشاركة الجميع، كاشفاً عن تدريب أكثر من (389) ألف متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية على منصة "مدرستي"، من خلال (2500) برنامج تدريبي.

وأوضح وزير التعليم أن العملية التعليمية مستمرة دون انقطاع، بما تم توفيره من بدائل تعليمية متاحة. فإضافة إلى منصة مدرستي، هناك (24) قناة من قنوات عين التعليمية الفضائية، تبث بشكل مستمر، وعلى فترات متكررة خلال اليوم؛ لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، من خلال تخصيص قناة خاصة لكل صف دراسي، إضافة إلى سعي الوزارة لإثراء المحتوى الرقمي بالقصص والتجارب في التعليم عن بُعد بإعلانها "مسابقة مدرستي" للمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم، في مجالات التعليم، والإعلام، والتدريب. وهي فرصة لتعزيز المشاركة المجتمعية.